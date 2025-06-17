Tavas Belediyesi ve Zorlu Denizli Tekstil Fabrikası, Tavaslı vatandaşlara istihdam sağlamak amacıyla işbirliği yaptı.

Tavas Belediyesi ve Zorlu Denizli Tekstil Fabrikası arasında yapılan iş birliği ile Tavaslı vatandaşlar Zorlu Tekstil bünyesinde istihdam edilecek. Tavas Belediyesi tarafından sosyal medya üzerinden yapılan iş ilanı ile işbirliği vatandaşlara duyuruldu. Tavas Belediyesi sosyal medya üzerinden yaptığı iş ilanı paylaşımında, Zorlu Denizli fabrikasında istihdam edilmek üzere, usta ve yetiştirilmek üzere makinacı ile depo elemanı alımı yapılacaktır. Sosyal haklar kapsamında, yılda 4 defa erzak yardımı, yılda 2 defa ürün yardımı, Aylık kıdem primi, makine bilgisine göre yetkinlik primi haklar sağlanacaktır. Çalışma saatleri ise hafta içi 07:30 ile 17:30 arasındadır ve Cumartesi, Pazar günleri tatildir. Zorlu Tekstil bünyesinde çalışmak isteyen vatandaşlar için Tavas’tan Denizli’ye ücretsiz servis imkanı sağlanacaktır" ifadeleri yer aldı.