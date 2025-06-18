Tavas Belediyesi, Tavas Merkez ve Mahallelerde çıkma asfalt maddesiyle 15 bin 936 metrelik yolun onarımını yaptı. Kullanılabilirliği azalan asfaltları geri dönüşüm de kullanılmasıyla kırsal yolları kullanan vatandaşların daha güvenli yolculuk yapması sağlandı.

Tavas Belediyesi, vatandaşların talepleri doğrultusunda kırsal bölgelerdeki yolların onarımını yaptı. Tavas’ın Bağlar mevkiinde 12 bin 450 metrelik ve Tekke Mahallesinde 3 bin 489 metrelik kırsal tarla yolarına çıkma asfalt maddesi serilerek vatandaşların tarlalarına daha güvenli ve konforlu gitmeleri sağlandı. Kullanılabilirliği azalmış eski asfaltlar yeniden değerlendirimesiyle hem ekonomik hem geri dönüşüm anlamında kazanç sağlayan belediye, vatandaşları da tozdan ve çamurdan kurtarmış oldu.

Talep odaklı, çevreye duyarlı ve kaynakları etkin kullanmaya devam edeceklerini belirten Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, "Tavas Bağlar bölgesi başta olmak üzere, merkezde toplam 12 bin 450 metre uzunluğunda toprak yol, vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda ekonomik ve çevreci bir yöntem olan çıkma asfalt serimi (geri dönüşüm asfaltı) ile kaplandı. Böylece hem kullanılabilirliği azalmış eski asfaltlar yeniden değerlendirildi, hem de vatandaşlarımız tozdan ve çamurdan kurtarıldı. Sadece merkez değil, Tavas’ın her mahallesi bizim için değerli. Bu anlayışla, Tekke Mahallemizde de 3 bin 489 metre uzunluğunda toprak yolu çıkma asfaltla buluşturduk. Kırsaldaki vatandaşlarımızın da şehir konforunda ulaşım imkanına sahip olması için tüm imkânlarımızı seferber ettik. Daha yaşanabilir bir Tavas için, hem merkezde hem kırsalda vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak hizmetleri adım adım hayata geçirmeye devam ediyoruz. Talep odaklı, çevreye duyarlı ve kaynakları etkin kullanan bu hizmet anlayışımızla sadece yolları değil, gönülleri de birleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.