Bitlis’in Tatvan ilçesinde kamyon ve çöp aracının çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralanırken, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bitlis genelinde etkili olan kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi. Sabah saatlerinde Tatvan – Bitlis kara yolunun Rahva mevkiinde R.S.(38) isimli şahsın sürücülüğünü yaptığı 21** 318 plakalı kamyon ile C.B. (40) isimli şahsın idaresindeki 13 AAF 770 plakalı Tatvan Belediyesine ait çöp taşıma aracı çarpıştı. Kazada 21**318 plakalı araç şoförü C.B. ile 13 AAF 770 plakalı araç şoförü ve araçta bulanan Y.A. isimli şahıs hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla hastane sevk edilirken, kaza ile ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.

Öte yandan, yaşanan kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.