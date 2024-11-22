Bitlis’in Tatvan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okullardaki bilgilendirme toplantılarına devam ediyor.

Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, ilçedeki Hüseyin Çelik Anadolu Lisesini ziyaret ederek öğrencilere önemli konularda bilgilendirme yaptı. Ziyaret sırasında; siber zorbalık, dolandırıcılık ve KADES (Kadın Destek Uygulaması) gibi güvenlik konularına dikkat çekildi. Öğrencilere, dijital tehditlerden korunma yolları hakkında bilgiler verilerek, yaşanabilecek olumsuz durumlar karşısında nasıl davranmaları gerektiği anlatıldı. Düzenlenen etkinliklerle gençleri dijital dünyada karşılaşabilecekleri tehlikeler hakkında bilinçlendirmeyi hedefleyen polis ekipleri; siber zorbalık ve dolandırıcılık, özellikle gençlerin sosyal medyada ve internet platformlarında sıkça karşılaştığı sorunlar arasında yer aldığına dikkat çekti.

KADES uygulamasının ise kadınların şiddet ve tehdit durumlarında hızlıca yardım alabilmesi için tasarlanmış bir mobil uygulama olduğunu anlatan polisler, bu tür durumlarla karşılaşan öğrencilere nasıl başvurulacağına dair bilgiler verdi.

Okul ziyaretlerinde öğrencilere el broşürleri de dağıtan polis ekipleri, amaçlarının öğrencilere güvenli internet kullanımı ve dijital platformlarda karşılaşabilecekleri olumsuz durumlarla başa çıkabilme kabiliyeti kazandırmak olduğunu vurguladılar.