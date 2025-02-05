Tatlıpınar Enerji, 2024 yılı kârını 2023 yılına göre göre, yüzde 122 oranında artırarak 1 milyar 783 milyon TL’ye çıkardı. Finansal açıdan başarılı bir yılı geride bırakan şirketin toplam kapasitesi ise 317 MW’a çıktı.

Tatlıpınar Enerji, 2024 yılına ait bilançosunu açıkladı. Şirketin 31 Aralık 2024 itibarıyla yıllık kârı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 122 oranında artarak 1 milyar 783 milyon TL’yi aştı. Şirketin 12 aylık esas faaliyet kârı ise yine geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 51 oranında artarak 1 milyar 168 milyon TL oldu. Şirketin 2023 yılında 1 milyar 352 milyon TL olarak gerçekleşen hasılat rakamı ise 2024’te yüzde 45 artışla 1 milyar 964 milyon TL’nin üzerine çıktı. Aktif büyüklüğünü yüzde 32 oranında artırarak 11 milyar 625 milyon TL’ye çıkaran şirketin toplam özkaynakları da yüzde 40 artışla 6 milyar 537 milyon TL oldu.

Ağaoğlu Şirketler Grubu CEO’su ve Tatlıpınar Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Burak Kutluğ, "2024 yılının tüm çeyreklerinde gösterdiğimiz performans, yılı büyük bir başarıyla kapatmamızı sağladı. Yaptığımız satın almaların ve kapasite artışlarımızın olumlu sonuçları ve başarılı finansal yönetim anlayışımız şirketimizin bu yıla çok daha güçlü girmesini sağladı" dedi.

"Yurt içi ve yurt dışında büyümeye devam edeceğiz"

Şirketin halka arz olduğu 17 Ağustos 2023’te işletmedeki kurulu gücünün 115,5 MW olduğunu ve halka arz tarihinden bu yana işletmedeki kombine kurulu gücünün yaklaşık 3 katına çıktığını belirten Kutluğ, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Daha önce açıkladığımız büyüme hedeflerimize eksiksiz ulaşmış bulunuyoruz. Tatlıpınar Enerji yüzde 100 yenilenebilir enerji üreten ve büyüme hedeflerini de bu dikey doğrultusunda geliştiren bir şirket. Hedefimiz, 2025 yılı içerisinde de mevcut santrallerimizin bir kısmında kapasite artışları gerçekleştirerek büyümemizi sağlıklı bir şekilde sürdürmek. Planladığımız yeni yatırımlarla yakın zamanda toplam kapasitemizi 350 MW’ın üzerine çıkartmayı hedefliyoruz. Orta-uzun vadede ise hedefimiz 1.000 MW’lık kurulu güce ulaşmak. Bunu da hem kapasite artışı hem de satın almalarla sağlayacağız."