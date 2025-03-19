Amasya’nın Taşova ilçesinde 5 yıl önce evine doğalgaz isteyen yaşlı kadın, hayaline kavuşamadan vefat etti. 79 yaşında hayata gözlerini yuman Emine Yılmaz’dan geriye "Ölmeden önce doğal gazın gelmesini istiyorum" sözleri kaldı.

2015 yılında ilçe geneline sözü verilen doğalgaz hattının 5 yıl önce verdiği röportajında Sanayi Mahallesi’ndeki evlerine ulaşmadığından yakınan Emine Yılmaz, "Sıcak suyla abdest alıp ibadetimi yapmayı istiyorum. Doğal gaz gelecek dediler. Biz de doğal gazı bekliyoruz. Daha gelmedi. Büyüklerime söylüyorum. Ölmeden önce doğal gazın gelmesini istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

3 çocuk annesi Yılmaz, Taşova Merkez Çarşı Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Doğu Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verildi.