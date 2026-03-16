Amasya'da hastane personeline yönelik uygulanacak 'Sağlık kahramanlarının görünmeyen gücü; çevik iletişim ve duygusal dayanıklılık projesi' için imzalar atıldı.

Amasya İl Sağlık Müdürlüğü ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı OKA işbirliğiyle hayata geçecek projenin sözleşmesi İl Sağlık Müdürü Dr. Dursun Koç ile OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle tarafından imzalandı.

Proje kapsamında Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeki 440 personele yönelik bir dizi eğitim ve gelişim süreci uygulanacağı açıklandı.