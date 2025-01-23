Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde yeni spor salonu yapılması için yüklenici firma ile imzalar atıldı.

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde Spor Toto Başkanlığı’nın hibeleri ile yapılacak olan 2 adet voleybol ve basketbol sahası ile 1 adet sentetik çim saha işi için, Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ile yüklenici firma arasında sözleşme imzalandı.

Proje çerçevesinde, Taşköprü’de Harmancık Mahallesi’ne 1 adet basketbol ve voleybol sahası, Tekke Mahallesine 1 adet basketbol ile 1 adet sentetik çim saha yapılacak. Çalışmaların yakın bir zamanda başlaması bekleniyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, ilçenin gelişimi için her alanda çalışmaya devam ettiklerini belirterek, “Her bir adımda daha da gelişen ve büyüyen bir Taşköprü için çalışıyoruz. Bu spor sahaları, hem gençlerimize hem de ilçemize büyük değer katacak. Projemizin hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.