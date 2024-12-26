Taşköprü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde market ve unlu mamül üretim yerlerinde denetimlerde bulundu.

Taşköprü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yılbaşı öncesinde vatandaşların sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmesi için denetimlerini yoğunlaştırdı. Marketlerde yapılan denetimlerde, ürünlerin son kullanma tarihleri, etiket fiyatlarının kasa fiyatlarına uygunluğu titizlikle kontrol edildi. İlçedeki unlu mamul üretim yerlerinde ise hijyen kuralları ve gramaj standartlarına yönelik kapsamlı incelemeler gerçekleştirildi.

Ekiplerin vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına yılbaşı öncesinde olduğu gibi yıl boyunca da denetimlerine kararlılıkla devam edeceği belirtildi.