Taşköprü Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan etkinliklerinde çocuklar gönüllerince eğlendi.

Taşköprü Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan etkinlikleri, çocuklar ve aileleri için keyif dolu bir akşamla devam etti. Etkinlik boyunca miniklerin kahkahaları salonu doldururken, aileler de bu özel anlara ortak oldu.

Taşköprü Belediyesi tarafından Ramazan ayına özel olarak hazırlanan programda, çocuklara yönelik eğlenceli aktiviteler ve interaktif gösteriler yer aldı. Etkinliğe katılan çocukların mutluluğu, geceye renk katarken, aileler de huzurlu bir akşam geçirdi.

Taşköprü Belediyesi, Ramazan ayı boyunca vatandaşları bir araya getirecek etkinliklerine devam edeceğini duyurdu. Bir sonraki buluşma, 21 Mart Cuma günü saat 20.30’da gerçekleşecek.