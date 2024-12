Tarsus’un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı kutlanıyor

Başkan Boltaç: "Tarsusumuz için birlikte daha aydınlık bir geleceğe yürüyeceğiz"



MERSİN (İHA) - Tarsus’un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı dolayısıyla tören düzenlendi. Başkan Ali Boltaç, "Tarsus’umuz için birlikte daha aydınlık bir geleceğe yürüyeceğiz" dedi.

Tarsus’un kurtuluşunun 103. yılı dolayısıyla kutlamalar gerçekleştirildi. Kutlamalar kapsamında Aznakay Parkı’ndan törenlerin yapılacağı Cumhuriyet Meydanı’na kadar Tarsus Belediye Bandosu’nun eşliğinde Hafıza Korteji gerçekleştirildi. Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından Zeynep Petek, 'Barış Uğruna' adlı şiiri okudu. Tarsus Şehit Bozpınar Anadolu Lisesi ve Mersin Büyükşehir Belediyesi halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından da resmi geçit töreni gerçekleştirildi.



"Atalarımız, bizlere birlik ve dayanışmanın gücünü miras bıraktı"

Konuşmasına 27 Aralık’ın önemine değinerek başlayan Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, "Fransız işgaline karşı kahramanca mücadele ederek Kuvayi Milliye ruhunu var edip, bu vatan toprağını bizlere armağan eden, bu milletin kahraman evlatları Molla Kerim’e, Adile Hala’ya, Şehit Mustafa’ya ve nice isimsiz kahramana minnet borçluyuz. Kuvayi Milliye ruhu içimizde yaşadıkça kentimiz her daim var olacaktır. Atalarımız, inanç ve cesaretle tarihe bir kahramanlık destanı yazarken, bizlere de birlik ve dayanışmanın gücünü miras bıraktı" diye konuştu.



"Şehrimin emanetini koruyacak, ihanet etmeyeceğim"

Tarsus’ta her zorluğun dayanışma ile aşılacağını vurgulayan Boltaç, "Binlerce yıllık tarihiyle medeniyetlere ışık tutan bu güzel şehrimiz, her zaman umudun, sevginin ve geleceğe olan inancın sembolü olmuştur. 27 Aralık ruhu, bugün bizlere şunu hatırlatıyor; bu şehirde her zorluk, dayanışmayla aşılır, her mücadele bizi daha da güçlendirir. Cumhuriyetimizin ışığında, Tarsus’umuzu daha güzel yarınlara taşımak, bir dünya kenti yapmak için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. Canları pahasına kentimizi düşman işgalinden kurtaran kahramanlara ve sizlere vefa borcum var. Şehrimin emanetini koruyacak, ihanet etmeyeceğim" dedi.



"Birlikte daha aydınlık bir geleceğe yürüyeceğiz"

Kurtuluş mücadelesi ruhunun her zaman ilham olduğunu ifade eden Boltaç, "Bu toprakları bizlere vatan yapan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere kurtuluş mücadelesi veren tüm kahramanlarımızı minnetle anıyorum. Bugün, kurtuluşumuzun 103. yılını kutlarken, bu ruhun bizlere daima ilham olacağına yürekten inanıyorum. Tarsus’umuz için birlikte daha aydınlık bir geleceğe yürüyeceğiz" diye konuştu.

Törene, Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Volkan Göçmez, milletvekilleri, kent protokolü, siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşları, dernekler, öğrenciler ile vatandaşlar da katıldı.