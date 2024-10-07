Tarsus’ta, ’Slow Food Yeryüzü Pazarı’, Kubatpaşa Medresesi önünde yeniden kuruldu. Plastik kullanılmayan pazarda üreticiler yerel lezzetleri tüketicilerle buluşturuyor.

Slow Food Hareketi öncülüğünde kurulan dünyadaki 6 pazardan biri olan ve yüzde 80’i kadınlardan oluşan Slow Food Yeryüzü Pazarı, yeni sezona ’merhaba’ dedi. Tarsus’un yerel üreticilerini desteklemeye ve doğal ürünleri tüketiciyle buluşturmaya devam edecek pazar, iki haftada bir pazar günleri Kubat Paşa Medresesi önünde kuruluyor. Yerel halkın doğal ürünlere ulaşmasını sağlayan pazarda, bölgedeki çiftçiler ve küçük ölçekli üreticiler, geleneksel yöntemlerle ürettikleri sebze, meyve, zeytin, peynir, bal ve el yapımı birçok ürünü doğrudan tüketiciye sunuyor.

Yerel lezzetlerle kültürel miras korunuyor

Pazarın bir diğer önemli misyonu da yerel mutfağı ve unutulmaya yüz tutmuş lezzetleri yeniden canlandırmak. Tarsus’a özgü pek çok geleneksel ürün, Slow Food Yeryüzü Pazarı’nda sergileniyor. Yerel halkın yanı sıra dışarıdan gelen ziyaretçiler de yerel lezzetlere ilgi gösteriyor. Böylece hem yerel üreticiler destekleniyor, hem de Tarsus’un kültürel mirası korunarak gelecek nesillere aktarılıyor.

Boltaç: "Kadına, üretime ve sağlıklı tüketime desteğimiz hep sürecek"

Her yıl ekim-haziran arası kurulan pazarın yeni sezon açılışına Belediye Başkanı Ali Boltaç da katıldı. Üreticilerin stantlarını ziyaret eden Boltaç, "Kadına, üretime ve sağlıklı tüketime desteğimiz hep sürecek" dedi. Üreticilerin emeklerini takdir ettiğini belirten Boltaç, "Slow Food Yeryüzü Pazarı, Tarsus’un yerel üreticilerini ve tarımsal değerlerini korumak için büyük bir fırsat. Biz de belediye olarak bu pazara ve üreticilerimize her türlü desteği sunmaya devam edeceğiz. Doğal ve sürdürülebilir tarım Tarsus’un geleceği için önemli bir adım" diye konuştu.

Lokmanoğlu: "Ülkemizin ilk plastiksiz pazarı"

Tarsus Slow Food Yeryüzü Pazarı Derneği Başkanı Yasmina Şelfun Lokmanoğlu da pazarın yaptıkları çalışmalarla kısa sürede kendini ispatladığını ve Uluslararası Slow Food ağı tarafından ’Türkiye’nin En İyi Pazarı’ seçildiğini ifade etti. Son 1 yıldır uyguladıkları proje sayesinde pazarda artık sıfır plastik kullanımının söz konusu olduğunu vurgulayan Lokmanoğlu, "Projemizi pazarın her aşamasında hayata geçirmiş durumdayız. Yaptığımız kontrol mekanizması, bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları sayesinde üreticimiz bilinçli. Ürünlerin üretim, sunum ve satış esnasında pazarımızda hiç plastik olmaması bize ülkemizin plastiksiz garantili ilk pazarı olma özelliğini kazandırdı" dedi.