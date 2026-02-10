Tarsus Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Gülek Mahallesi Karboğazı mevkiinde hafta sonu piknikçiler tarafından doğaya bırakılan atıkların temizlenmesi için kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi.

Çalışma kapsamında 25 personel, iki çöp taksi ve bir çöp aracıyla yürütülen temizlik faaliyetlerinde toplam 250 çöp poşeti atık toplanarak bölge yeniden temizlendi. Ekipler, doğa alanlarının korunması için benzer çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini belirtti.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, doğal alanların korunmasının ortak sorumluluk olduğunu vurgulayarak, 'Doğamız hepimizin emaneti. Ekiplerimiz, vatandaşlarımızın keyifle vakit geçirdiği bu alanları temiz tutmak için büyük bir özveriyle çalışıyor. Ancak kalıcı çözüm, hepimizin aynı hassasiyeti göstermesinden geçiyor. Tüm hemşehrilerimizi doğayı koruma konusunda daha duyarlı olmaya davet ediyorum' dedi.