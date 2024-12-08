Mersin’in Tarsus ilçesinde narenciye paketleme fabrikasının lojman bölümünde çıkan yangın söndürüldü.

Yangın, Yunus Emre Mahallesi’ndeki narenciye paketleme fabrikasının lojman bölümünde gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden fabrika işçileri durumu Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile alevler söndürüldü. Yatakhanenin yanı sıra banyo ve mutfak bölümünde de etkili olan alevler maddi hasara neden oldu.

Şans eseri yaralananın olmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı.