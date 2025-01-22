Tarsus Belediyesinin yapımını tamamladığı Mutlu Çocuk Parkı hizmete açılacak. Modern tasarımı, çocuklar için güvenli oyun alanları, aileler için sosyal donatılar ve geniş yeşil alana sahip park, bölgeye değer katacak.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, kentin yaşam kalitesini artıran ve bölgeye değer katan projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Atatürk Mahallesi’ne kazandırılan, tasarımıyla Tarsus’ta bir ilk olma özelliği taşıyan Mutlu Çocuk Parkı, açılış için gün sayıyor. Yapımı tamamlanan Mutlu Çocuk Parkı, 24 Ocak Cuma günü düzenlenecek etkinliklerle kapılarını açacak.

"Atıl durumda olan alanı, modern bir parka dönüştürdük"

Tarsus’un yaşam kalitesini artıran hizmetlerle kentin güzelleştirildiğini belirten Başkan Boltaç, "Atatürk Mahallesi’nde uzun yıllardır atıl durumda olan alanı, vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda modern bir parka dönüştürdük. Tarsus’ta tasarım açısından bir ilk olan bu park, halkımıza yeşil bir nefes alma alanı sunarken, modern yapısıyla mahallemizin çehresini tamamen değiştirdi. Parkımız, sadece dinlenme alanlarıyla değil, çocuklar için güvenli ve eğlenceli oyun alanları, aileler için keyifli vakit geçirebilecekleri sosyal donatılarıyla da öne çıkıyor. Tarsus’a değer katan her projeyi halkımızla buluşturmaya devam ediyor, yaşam kalitesini artıran hizmetlerimizle kentimizi güzelleştiriyoruz" dedi.