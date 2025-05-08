Tarsus Belediyesi, çocuklara doğa sevgisi ve dostluğun önemini tiyatro sahnesinden aktardı. Şehir Tiyatrosunun sahnelediği ’Ormanda Şenlik’ adlı oyun, çocukları hem sanatla hem de çevre bilinciyle buluşturdu.

Çocuklara yönelik oyunları sahnelemeye devam eden Tarsus Belediyesinin Ormanda Şenlik adlı çocuk oyunu, minik izleyicilerden büyük ilgi gördü. Cezmi Koca’nın kaleme aldığı, yönetmenliğini Doğan Özgür Kahraman’ın üstlendiği oyun, kent yaşamının betonlaşmış yapıları arasında oyun yapma fikri kuran çocukların, doğayla, ormanla kurdukları bağ üzerinden ilerliyor. Orman macerasıyla devam eden hikayede, ağaç ve hayvan sevgisi, çevre bilinci, arkadaşlık ve ekip ruhunun önemi aktarılıyor.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, sanatı her yaştan vatandaşla buluşturmaya devam edeceklerini belirterek, "Çocuklarımızın doğayla bağ kurmasını, birlikte üretip paylaşmanın kıymetini sahnede izlemeleri bizim için çok değerli" dedi.