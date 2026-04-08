Tarsus Belediye Meclisinin nisan ayı toplantısında amatör spor destekleri, kent düzenlemeleri ve su faturalarına ilişkin konular masaya yatırılırken, uzlaşı ve şeffaflık vurgusu dikkat çekti.

Tarsus Belediye Meclisinin Nisan Ayı Olağan Toplantısında, kentin farklı alanlarını ilgilendiren başlıklar kapsamlı şekilde ele alındı. Toplantıda spor politikalarından eğitim yatırımlarına, kent yönetimine ilişkin düzenlemelerden sosyal hizmetlere kadar birçok konu görüşülürken, karar süreçlerinde ortak akıl ve uzlaşı yaklaşımı öne çıktı.

Amatör spor kulüplerine nakdi destek sağlanmasına yönelik teklif meclis gündemine alınarak ilgili komisyonlara sevk edildi. Kulüplerin faaliyet belgeleri doğrultusunda değerlendirilmesi planlanan düzenlemenin, adil bir sistemle uygulanması hedefleniyor. Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, sporun yalnızca bir faaliyet alanı değil, gençlerin gelişimi açısından önemli bir yatırım olduğunu belirterek desteklerin yılın başında verilmesinin daha anlamlı olacağını ifade etti.

Toplantının öne çıkan başlıklarından biri de kent konseyine ilişkin taşınmaz düzenlemesi oldu. Uzun yıllardır farklı sivil toplum kuruluşlarının da kullandığı alanın daha nitelikli hale getirilmesi amacıyla mevcut tahsis kararı iptal edilerek alanın belediye tarafından yeniden düzenlenmesi kararlaştırıldı. Yapılacak düzenlemelerin ardından alanın kent konseyinin kullanımına açık olmaya devam edeceği ifade edildi.

Su faturaları ve vatandaş geri bildirimleri ele alındı

Toplantıda su faturalarına ilişkin vatandaşlardan gelen geri bildirimler de yapıcı bir çerçevede ele alındı. Yapılan açıklamalarda, faturaların yalnızca su bedelinden değil; evsel atık ve katı atık toplama bedellerinden oluştuğu, bu kalemlerin de mevzuat ve maliyet hesapları doğrultusunda belirlendiği ifade edildi.

Özellikle iş yerlerine yansıyan tutarlara ilişkin görüşlerin paylaşılması üzerine, mevcut uygulamaların daha anlaşılır hale getirilmesi ve ihtiyaç duyulması halinde iyileştirilmesi yönünde teknik ve hukuki bir çalışma yapılması konusunda ortak bir yaklaşım benimsendi. Tarsus Belediyesinin, tüketim olmayan yerlerden ücret alınmaması gibi uygulamalarla vatandaş lehine bir anlayış ortaya koyduğu vurgulanırken, sürecin şeffaflık ve karşılıklı değerlendirme ile ilerletileceği ifade edildi.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Boltaç, 'Bilgi kirliliğini ortadan kaldırmak, konuyu doğru şekilde anlatmak ve vatandaşımız lehine ne yapılabiliyorsa onu ortaya koymak istiyoruz. Tüm paydaşlarımızla bir araya gelerek bu konuyu birlikte değerlendireceğiz' ifadelerini kullandı.

Toplantı, paylaşım ve üretimin sembolüyle tamamlandı

Tarsus Belediye Meclisinin Nisan Ayı Toplantısı, kararların yanı sıra ortak üretim ve paylaşım anlayışını yansıtan bir atmosferle tamamlandı. Toplantının sonunda, Meclis Salonunda topraksız tarım serasında yetiştirilen çilekler katılımcılarla paylaşıldı.