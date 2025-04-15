Tarsus Belediyesinin, ‘Tarsus Belediyesi her zaman yanınızda, birlikte güçlüyüz’ projesi kapsamında gerçekleştirdiği mahalle buluşmaları ve ev ziyaretleri hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşlarla birebir temas kurulmasını sağlayan bu çalışmalar, kadınların ve özel bireylerin ihtiyaçlarına doğrudan ulaşmayı hedefliyor.

Tarsus Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Sağlık İşleri Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttüğü ziyaretlerde doktor, hemşire ve Engelli Birimi personelleri aktif rol alıyor. Kadınların sağlık kontrollerinin yapıldığı buluşmalarda, aynı zamanda sosyal ve sağlıkla ilgili ihtiyaçlar yerinde tespit edilerek gerekli yönlendirmeler anında gerçekleştiriliyor.

İhtiyaçlar bir bir kayıt altına alınıyor

Ev ziyaretleri sırasında ekipler, kadınlarla birebir görüşmeler yaparak ihtiyaçlarını kayıt altına alıyor ve belediyenin sunduğu sosyal destek hizmetlerine erişimleri sağlanıyor. Engelli Birimi ekipleri ise mahallelerdeki engelli bireyler için kapsamlı bir envanter oluşturuyor. Bu sayede, belediyenin sunduğu hizmetlere yönlendirmeler yapılıyor. Tarsus Belediyesi, bu çalışmalarla yalnızca bireylerin ihtiyaçlarını tespit etmekle kalmıyor, aynı zamanda toplumun her kesimine dokunan kapsayıcı bir sosyal destek ağı kuruyor.