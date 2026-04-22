Mersin'in Mezitli ilçesinde 23 Nisan etkinliklerinde çocuklarla bir araya gelen Başkan Ahmet Serkan Tuncer, oyunlar oynayıp uçurtma uçurarak bayram coşkusuna ortak oldu.

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocuklarla bir araya gelerek bayram coşkusunu birlikte yaşadı. Çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Tuncer, onlarla sohbet edip oyunlar oynadı, uçurtma uçurarak bayramın neşesine ortak oldu. Renkli görüntülere sahne olan buluşmada çocukların mutluluğu ve heyecanı dikkat çekti.

Çocukların yüzlerindeki bir gülümsemenin her şeyden daha kıymetli olduğunu ifade eden Başkan Tuncer, onların sevgiyle, güvenle ve sağlıklı şartlarda büyümesi, geleceğe umutla bakabilmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

23 Nisan'ın sadece bir bayram değil, aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen en anlamlı günlerden biri olduğunu vurgulayan Tuncer, 'Bugün burada çocuklarımızla bir arada olmak, onların neşesine ortak olmak bizim için büyük bir mutluluk. Çünkü biliyoruz ki güçlü bir geleceğin temeli, mutlu ve sağlıklı bireyler olarak yetişen çocuklarımızdır. Onların gözlerindeki umut, yarınlarımızın en büyük güvencesidir. Bizler de bu bilinçle hareket ediyor, çocuklarımızın daha iyi şartlarda büyüyebilmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Çocuklarımızın sadece eğitimde değil, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da kendilerini geliştirebilecekleri ortamları oluşturmak bizim en önemli sorumluluklarımızdan biridir. Her bir çocuğumuzun eşit fırsatlara sahip olduğu, kendini özgürce ifade edebildiği, güvenli ve sevgi dolu bir kent ortamı oluşturmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Çünkü inanıyoruz ki çocuklarımız ne kadar güçlü ve mutlu olursa, geleceğimiz de o kadar aydınlık olacaktır' dedi.

Başkan Tuncer, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, sağlıklı ve mutlu bir gelecek temennisinde bulundu.