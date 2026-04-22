Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 23 Nisan kapsamında makamında ağırladığı ilkokul öğrencileriyle bir araya gelerek koltuğunu çocuklara devretti, taleplerini dinledi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kendisini ziyaret eden Mezitli Şehit Yaşar Yıldırım İlkokulu öğrencileriyle bir araya geldi. Gerçekleştirilen ziyarette, Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görev yapan Şube Müdürü Çetin Çıngı, Mezitli Şehit Yaşar Yıldırım İlkokulu Müdürü Eda Yılmaz, Öğretmen Hatice Yeşim Gövesli, 4. Sınıf öğrencileri Berrak Eşme, Mizgin Uzun Kodalak, Bülent Alkan Özelkan ve Murat Aras Akın yer aldı.

Çocuklarla keyifli bir sohbet gerçekleştiren Başkan Seçer, her birinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayarak, koltuğunu öğrencilere bıraktı. Seçer'i makamında ziyaret ederek anlamlı bir deneyim yaşayan öğrenciler, kente ve çocuklara dair gerçekleşmesini istedikleri taleplerini ilettiler. Çocukların taleplerini dinleyen Seçer, bu özel günün çocuklara armağan edilmesinin değerini vurguladı.

'23 Nisan aynı zamanda ulusal egemenlik, millet iradesi ve demokrasi demektir'

Çocuklarla sohbetinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kendileri için ne ifade ettiğini soran Seçer, çocukların duygu ve düşüncelerini dinleyerek, '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, çocuklar için de bizler için de çok güzel. Ulusal egemenlik, millet iradesi ve demokrasi demek. Ne mutlu böyle bir günü size armağan edenlere. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e minnetlerimizi sunuyoruz. Bayramınız kutlu olsun çocuklar' dedi. Çocukların ne tür hizmetler istediklerini soran Seçer, 'park' ve 'daha çok oyun alanı' cevabını aldı.

'Ülkemizi dünyada çok iyi yerlere getirebilirsiniz'

Kentte çocuklara yönelik hizmetlerin aralıksız sürdüğünü ifade eden Seçer, Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, çocuk kampüsleri, çocuk atölyeleri ve okuma salonlarından söz etti. Çocukların eğitimi, öğrenimi ve sosyal faaliyetleri için çalışmaların öncelikli olduğunu dile getiren Seçer, yeni okuma salonu taleplerinin kayda alındığını söyledi. Özellikle sahilde çocuklar için yeşil alanların, etkinlik merkezlerinin olduğunu kaydeden Seçer, bu alanda çalışmaların devam ettiğini belirtti. Çocuklara verdikleri önemin altını çizen Seçer, çocukların toplumun inşasında önemine değinerek, 'Her şey çocuklarımız için. Çünkü ülkemizin geleceği sizlersiniz. Sizler iyi birer birey olursanız bizim gururumuz olursunuz. Ülkemizi dünyada çok iyi yerlere getirebilirsiniz. Siz mutlu olursanız toplum da mutlu olur. Bu da sizin iyi yetişmenize bağlı. İyi bireyleri ne kadar çoğaltırsak kötülük o kadar azalacaktır. Matematik, fizik, kimya mutlaka bu dersler olacak ama onun yanında da iyi yetişmiş bir birey olmak için kitap okumanız da gerekiyor. Sosyalleşmeniz gerekiyor. Farklı hobilerimizin olması, insanlarla barışık olmanız gerekiyor. Kavga değil, sevmek, sevilmek gerekiyor' sözlerini kaydetti.

Seçer'in koltuğunu devralan öğrenciden çocuklar için mesajlar

Çocuklara koltuğunu devreden Seçer, öğrencilerin başkanlık mesajlarını aldı. Seçer'in makamında bir konuşma gerçekleştiren öğrenci Berrak Eşme, mutluluk ve heyecan duyduğunu ifade ederek, 'Şehrimiz için yaptığınız çalışmaları gördükçe kendimizi mutlu hissediyoruz. Biz çocuklar, sizin sayenizde daha güzel ve düzenli bir şehirde büyüyoruz. Özellikle çocuklar için yaptığınız etkinlikler, kütüphaneler ve sosyal alanlar bizler için çok değerli. Bizlere verdiğiniz önem için de ayrıca size teşekkür ediyorum. Ben de büyüdüğümde yaşadığım şehre faydalı olan, çalışan ve üreten bir birey olmak istiyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı aynı zamanda meclisimizin açıldığı gün. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere armağan ettiği bu dünyadaki tek çocuk bayramını kutlamanın gururunu yaşıyorum' dedi.

Ziyaret, Seçer'in öğrencilere hediyelerini iletmesi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.