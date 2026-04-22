Mersin'de polisin düzenlediği operasyonda, 6 valiz içerisinde toplam 184 kilo 900 gram takoz esrar ele geçirildi, yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Ekiplerin titiz takibi sonucu belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 6 valiz içerisine gizlenmiş 184 kilo 900 gram takoz esrar maddesi ele geçirildi.
Operasyon kapsamında yakalanan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.