Mersin’in Tarsus ilçesinde Kur’an kurslarına destek için hayır panayırı açıldı.

Tarsus Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Tarsus Şubesi öncülüğünde, ilçedeki Kur’an kurslarının ihtiyaçlarına katkı sağlamak, dini ve hayri hizmetler için hayır panayırı düzenlendi. 9-19 Mayıs tarihleri arasında Ulu Camii avlusunda açık kalacak olan hayır panayırı açılışı, yoğun katılımla gerçekleştirildi.Açılış programına Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, İl Müftüsü Aydın Yığman, İlçe Müftüsü Murat Akçay, çeşitli kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış, Osmaniye Mehteran Takımı’nın gösterisiyle başladı. Mehteran takımı, izleyicilere duygu dolu anlar yaşatarak manevi bir hava kattı.

İl Müftüsü Aydın Yığman ve Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, organizasyonun hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak emeği geçenleri tebrik etti. Protokol üyeleri açılışın ardından hayır panayırı alanındaki stantları tek tek gezerek, gönüllülerden bilgi aldı ve alışveriş yaparak destek verdi. Stantlarda el emeği göz nuru ürünlerden yiyeceklere, el sanatlarından hediyelik eşyalara kadar birçok ürün satışa sunuldu.

Elde edilen gelirlerin tamamımım Kur’an kurslarının eğitim faaliyetlerinde kullanılacağı kaydedildi.