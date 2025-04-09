Gençlere yönelik farkındalık çalışmalarını süren Tarsus Belediyesi, gençlerin dijital dünyada daha sağlıklı bireyler olarak yer almalarını hedefleyen eğitim programı düzenlendi.

Tarsus Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Dr. Erdinç Şahin Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, Tarsus Fatih Anadolu Lisesi öğrencileri ağırlandı. Gençlerin dijital dünyada daha bilinçli bireyler olarak yer almasını hedefleyen eğitim, interaktif sunumlarla zenginleştirildi. Etkinlikte, sosyal medya kullanımı, bireysel kimlik farkındalığı ve teknoloji bağımlılığı konularında bilgiler verildi.

Katılımcılar, dijital davranışlarını sorgulama ve kendi kimliklerini tanıma fırsatı bulurken, teknolojiyi doğru ve verimli kullanmanın yolları hakkında önemli bilgiler edindi. Eğitimin ardından öğrenciler, Tarsus’un simge yapılarından Kubat Paşa Medresesi’ni de ziyaret etti. Eğitimle bilinçlenen gençler, şehrin tarihi mirasını yakından tanıma ve geçmişle bağ kurma imkanı bularak tarihle de buluştu.