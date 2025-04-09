Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, ilçe genelinde ihtiyaç duyan mahallelerde asfalt yama ve kaldırım yenileme hizmetinin yanı sıra, zarar gören sokaklarda kilit taşı, karo ve bordür tamiratı çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Hazırlanan plan ve program kapsamında Akdeniz’e hizmet veren Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler; Çilek Mahallesi’nin birçok sokağında zarar gören yerlerde iş makineleri desteğiyle asfalt yama hizmeti sunarken, Cami Şerif, Mesudiye, Güneş ve Kültür mahallelerinin de çeşitli sokaklarında kilitli parke taşı ve kaldırım yenileme, bordür ve karo tamiratı gerçekleştirdi.

Vatandaşların talep ve şikâyetleri dikkate alınıyor

Diğer yandan ekipler, Müfide İlhan Mahallesi’nde bulunan ve mahalle sakini kadınların ekmek pişirdiği tandırların çevresine beton döktü, böylelikle vatandaşların kimi zaman yaşadığı sıkıntıları ortadan kaldırdı. Merkez-kırsal bölge demeden ihtiyaç duyan her mahalleye hizmet veren ekipler, muhtarlar veya mahalle sakinlerinden gelen her türlü şikâyet ve talebe de en kısa sürede dönüş yaparak kesintisiz hizmet sunuyor.

Hizmetler kesintisiz sürecek

Mahallelerinin sokaklarını değiştiren hizmetler nedeniyle memnuniyetlerini dile getiren ilçe sakinleri; Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener ile çalışmaları yürüten ekiplere teşekkür etti. Öte yandan, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, Akdeniz’de uzak yakın demeden ihtiyaç duyan her mahallede asfalt yama, kaldırım, kilit taşı, karo ve bordür yenileme çalışmalarının, uygun hava koşulları ile birlikte aralıksız şekilde devam edeceği bildirildi.