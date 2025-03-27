Mersin’in Tarsus ilçesinde, Orman Haftası kapsamında çocuklar okaliptüs fidanlarını toprakla buluşturdu.

Orman varlıklarının korunması, geliştirilmesi ve toplumumda ağaçlandırma bilincinin artırılması amacıyla kutlanan Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla Tarsus’ta fidan dikim etkinliği düzenlendi. Tarsus 75. Yıl Anaokulu’ndan 145 öğrenci, Karabucak ormanlık alanında okaliptüs fidanlarını toprakla buluşturarak geleceğe, insana ve doğaya nefes oldu.

Çocuklara Karabucak’taki okaliptüs ağaçlarının tarihi ve ekosistem üzerindeki önemi hakkında bilgilendirme yapıldı.