Tarsus Belediyesince, çocukların bilinçlenmesi ve temel hakları konusunda aydınlanabilmesi amacıyla ’Dünya Çocuk Hakları Günü’ kapsamında düzenlenen etkinlikte, çocuklar hem haklarını öğrendi hem de unutulmaz anlar biriktirdi.

Tarsus Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Kazım Taşkın İlkokulunda eğitim gören çocuklara, ’Çocuk Hakları Sunumu’ gerçekleştirildi. Bu sunum sayesinde, çocuklar hakları konusunda bilgi sahibi olarak farkındalık kazandı. Sunumda, çocukların sahip olduğu haklar ve bu hakların korunmasının önemi vurgulandı.

Etkinlik, öğrencilerin eğlenme ve öğrenme hakkı kapsamında Nusret Mayın Gemisini ziyaret etmeleriyle devam etti. Ziyaret sırasında çocuklar, geminin tarihi hakkında bilgi edinerek keyifli bir gün geçirdi. Çocuklar bu özel günde unutulmaz anılar biriktirdi.