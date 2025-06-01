Mersin’in Bozyazı ilçesine bağlı Tekmen Mahallesi hal bölgesinde çıkan yangın korkuya neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, plastik boş kasaların yer aldığı Tekmen Mahallesi’ndeki bir arazide henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek yoğun is ve kara dumanla mahalle genelini etkisi altına aldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale etti. Ekiplerin uzun süren çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, olay yerinde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.