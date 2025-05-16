Mersin Tarsus’ta, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 850 sporcunun sahne aldığı gösterilerle kutlanmaya başladı. Birçok spor dalında yapılan gösteriler, izleyicilerden büyük alkış aldı.

Faruk Sodan Stadı’nda düzenlenen etkinlik, Belediye Başkanı Ali Boltaç’ın sporcular ve antrenörlerle selamlaşmasıyla başladı. Yoğun katılımla gerçekleşen programda, kulübün bünyesinde faaliyet gösteren 13 farklı spor branşı ve 850 sporcu sahne aldı. Cimnastikten güreşe, bokstan karateye, muay thai ve wushudan bilek güreşine kadar birçok spor dalında yapılan gösteriler, izleyicilerden büyük alkış aldı. Atletizm, halter, futbol, voleybol ve basketbol branşlarında performanslar sergilendi.

Etkinlikte, günün anlam ve önemine dair yaptığı konuşmasında gençliğe ve spora verdiği önemi vurgulayan Başkan Boltaç, "Tarsus’ta sporda gelecek var. Tarsus Gelecek Spor Kulübü ile Tarsus’un gençleri hem sporla hem de ahlaki değerlerle yetişerek bu ülkenin geleceğine yön verecek. Sporun birleştirici ve dönüştürücü gücüne inanıyoruz" dedi.

Programda, Tarsus Gelecek Spor Kulübü Asbaşkanı Yusuf Nevruz tarafından Başkan Boltaç’a çiçek takdim edildi. Başkan Boltaç, organizasyondaki tüm sporculara, antrenörlere ve kulüp yöneticilerine teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.