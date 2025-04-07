Mersin’in Tarsus ilçesinde ağırlanan Samsun Atakum Belediyesi Cumhuriyet Kadınları Bando Takımının düzenlediği coşkulu kortej, büyük ilgi gördü. Etkinlik sonunda, takım üyelerine Tarsus’un meşhur lezzetleri ikram edildi.

Tarsus Belediyesi ve Tarsus Kent Konseyi iş birliğiyle Tarsus’ta ağırlanan Samsun Atakum Belediyesi Cumhuriyet Kadınları Bando Takımı, gerçekleştirdikleri kortejle kentte coşku dolu bir atmosfer oluşturdu. Marşlar ve ritimlerle adeta bayram havası estiren kortej, vatandaşlardan büyük beğeni ve alkış aldı. Kentin dört bir yanını neşeyle dolduran etkinlik, Tarsuslulara unutulmaz anlar yaşattı.

Tarsus’un zengin mutfağını da deneyimledi

Tarsuslular kortej boyunca alkışlarla ve danslarla bu özel etkinliğe eşlik etti. Etkinlik sonunda Tarsus Gastronomi Merkezinde misafir edilen Cumhuriyet Kadınları Bando Takımı, kentin zengin mutfağını da deneyimleme fırsatı buldu. Tarsus’un öne çıkan yöresel lezzetlerinden humus, fındık lahmacun ve Tarsus Kebabı gibi birbirinden lezzetli yemekleri ikram edildi.