Balıkesir’de ara tatil sonrası ilk ders zili çaldı. İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, ara tatil sonrası ilk okul ziyaretini Altıeylül Yakup Mihriye Akdeniz Anadolu İmam Hatip Lisesine gerçekleştirdi. Ziyarette Müdür Murat Demir’e, Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Keren eşlik etti.

Ziyaret kapsamında öğretmenler odasında okulun öğretmenleriyle bir araya gelen İl Müdürü Demir, eğitimdeki son gelişmeler ve öğretmenlerin ihtiyaçları hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Öğretmenlerin taleplerini dinleyen Müdür Murat Demir, sahadaki uygulamalara dair değerlendirmelerini de paylaştı.

Toplantıda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda eğitimde niteliği artırmaya yönelik atılacak adımlar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Öğrencilere daha nitelikli eğitim ortamları sunmak adına tüm paydaşlarla birlikte çalışmaya devam edileceği belirtildi.

Öğretmenlerin fedakârca yürüttükleri çalışmalar için teşekkür eden İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, "Eğitim camiamızın birlik ve beraberlik içinde daha büyük başarılara imza atacağına yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı. Ziyaret, öğretmenlerle gerçekleştirilen verimli sohbetin ardından sona erdi.