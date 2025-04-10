Mersin’in Tarsus İlçe Müftülüğü Yarenlik Alanında vatandaşlara çorba ikramında bulundu.

Tarsus İlçe Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Tarsus Şubesinin ortaklaşa düzenlediği etkinlikte, Yarenlik Alanında vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulunuldu. TDV mobil ikram aracının hazır bulunduğu alanda gerçekleştirilen program, çevredeki vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Tarsus İlçe Müftüsü Murat Akçay da etkinliğe katılarak vatandaşlarla bir araya geldi, çorba ikramına eşlik etti.

Programda konuşan Müftü Akçay, "Bu tür etkinliklerle hem halkımızla gönül köprüleri kuruyoruz hem de dinimizin yardımlaşma ve paylaşma anlayışını sahada yaşatıyoruz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin" ifadelerini kullandı.

Tarsus İlçe Müftülüğü yetkilileri, benzer sosyal etkinliklerin devam edeceğini ve toplumun her kesimine ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Programda bin kişilik çorba dağıtıldı.