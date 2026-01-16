Mersin'in Tarsus Belediyesi, 6 Şubat depremlerinden etkilenen Adıyaman'ın Kömür ilçesinde kalıcı bir sosyal ihtiyacın karşılanması amacıyla, kardeş belediyeye 5 milyon TL tutarında taziye evi yapım desteği sağladı.

Tarsus Belediye Meclisi'nin 2025 Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda alınan karar doğrultusunda, 6 Şubat depremlerinden etkilenen Adıyaman'daki Kömür ve Yaylakonak belediyelerine destek verilmesi kararlaştırıldı. Bu kapsamda, kardeş belediye olan Kömür Belediyesine 5 milyon TL tutarında taziye evi yapım desteği sağlanmasına ilişkin protokol, Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç ile Kömür Belediye Başkanı Hasari Talaş arasında imzalandı.

Protokol imzasından sonra konuşan Başkan Ali Boltaç, alınan meclis kararının deprem sonrası dayanışma anlayışının somut bir sonucu olduğunu belirtti. Başkan Boltaç, 'Çok kıymetli Tarsus halkı, bugün Adıyaman Kömür Belediye Başkanımız bizleri ziyaret etti. Kardeş belediyemiz olan Kömür Belediyesi ile, meclisimizin aldığı karar doğrultusunda 5 milyon liralık taziye evi desteği sağlıyoruz. Projeleri hazır, inşaata başlamak için gün sayıyorlar. Bugün de bu desteğin protokolünü imzaladık. Kömür Belediyesine ve orada yaşayan tüm Adıyamanlı hemşehrilerimize hayırlı, uğurlu olsun. Taziye evi en kısa sürede Belediye Başkanımız tarafından hayata geçirilecektir. Biz de kardeş ve dost belediye olarak, her zaman yanlarında olacağız' dedi.

Kömür Belediye Başkanı Hasari Talaş ise Tarsus Belediyesi'nin desteğinin kendileri için büyük önem taşıdığını aktardı. Talaş, 'Adıyaman'dan ve Kömür'den tüm hemşehrilerimizin selamlarını Tarsus halkına iletiyorum. Ali Boltaç Başkanımıza ve Tarsus Belediyesine, 5 milyon liralık taziye evi desteği için Kömür halkı adına teşekkür ediyorum. Bu iş birliğiyle ilçemize önemli bir sosyal alan kazandıracağız' ifadelerini kullandı.

Taziye evinin kısa sürede hayata geçirilmesi hedeflenirken, Tarsus Belediyesi'nin deprem gerçeği karşısında yalnızca bugünü değil, yarınları da gözeten dayanışma anlayışıyla bölgeye yönelik desteklerini sürdüreceği vurgulandı. Program, birlik ve dayanışma mesajlarının paylaşılması ve protokolün imzalanmasının ardından tamamlandı.