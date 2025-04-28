Tarsus Belediyesi, hayata geçirdiği Halk Ekmek Büfeleri projesi sayesinde hem dar gelirli vatandaşlara uygun fiyata ekmek ulaştırıyor, hem de kadınlara iş imkanı sunuyor. Şu anda 10 mahallede hizmet veren büfe sayısının 17’ye çıkarılmasının planlandığı bildirildi.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç’ın öncülüğünde hayata geçen Halk Ekmek Büfeleri projesi ile dar gelirli vatandaşlara uygun fiyatla ekmek ulaştırılırken, kadınlara da iş imkanı sağlanıyor. Belediyeye bağlı ekmek fabrikasında üretilen sağlıklı ve hijyenik ekmekler, kadınların işlettiği büfeler aracılığıyla vatandaşlara ulaştırılıyor. Büfelerde görev alan kadınlar, satıştan kazandıklarıyla aile bütçelerine katkı sağlıyor. Tarsus Belediyesi, bu projeyle hem halkın sofrasına destek oluyor, hem de kadınlara umut veriyor. Şu anda Barbaros, Şahin, Yarbay Şemşettin, Yenice, Öğretmenler, Akşemşettin, Eski Ömerli, Altaylılar, Ergenekon ve Kırklarsırtı olmak üzere 10 mahallede hizmet veren büfe sayısının kısa süre içinde 17’ye çıkarılması planlanıyor. Ekmek fabrikasında 220 gram olarak üretilen tam buğday, çavdar ve somun ekmek çeşitleri 7,5 TL’ye satılıyor.

Belediye Başkanı Ali Boltaç, "Kadınlarımızın emeğine de ekmeğine de destek veriyoruz. Büfeleri ücretsiz teslim ediyor, sattıkları ekmekten kazanç elde etmelerini sağlıyoruz. Kadınların hem ekonomik, hem de sosyal anlamda güçlenmesini istiyoruz" dedi.