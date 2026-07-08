Tarsus Belediyesi, kentte faaliyet gösteren 47 amatör spor kulübüne 3 milyon TL nakdi destek sağladı. Yıl içerisinde spor tesislerine yapılan 2 milyon TL ayni katkıyla birlikte amatör spora verilen toplam destek 5 milyon TL'ye ulaştı.

Tarsus Belediyesi tarafından düzenlenen amatör spor kulüplerine destek programına kulüp yöneticileri, antrenörler, sporcular ile Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu İl Başkanı Mithat Ertaş Mithat katıldı. Programda, amatör spora verdiği desteklerden dolayı Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç'a teşekkür edilerek çiçek ve plaket takdim edildi.

Programda konuşan Başkan Boltaç, amatör spor kulüplerinin kent için önemli bir emek ortaya koyduğunu belirterek, sporun yalnızca sahada elde edilen başarılarla sınırlı olmadığını, çocukların ve gençlerin hayatına dokunan güçlü bir alan olduğunu söyledi.

Kulüp yöneticilerinin, antrenörlerin ve ailelerin büyük fedakarlık gösterdiğini ifade eden Boltaç, belediye olarak bu emeğin yanında olmayı görev bildiklerini kaydetti.

2026 yılı kapsamında 21 futbol kulübü, 7 voleybol ve basketbol kulübü ile 19 bireysel spor kulübüne destek verdiklerini belirten Boltaç, 'Bu desteğin en önemli karşılığı, spora başlayan bir çocuğun hayata daha güçlü tutunması, gençlerimizin özgüven kazanması, kulüplerimizin ayakta kalması ve Tarsus'un sporla büyümesidir' dedi.

Amatör spor kulüpleriyle iletişimi sürdüreceklerini dile getiren Boltaç, 'Kapımız her zaman açık. İhtiyaçları ve sahadaki sorunları birlikte değerlendireceğiz. Amatör spor kulüplerimizi yalnız bırakmayacağız. Siz güçlendikçe çocuklarımız, gençlerimiz ve Tarsus güçlenecek' ifadelerini kullandı.

Başkan Boltaç, genç sporculara da hedeflerini yüksek tutmaları çağrısında bulunarak, Tarsus'u ulusal ve uluslararası organizasyonlarda başarıyla temsil etmelerini temenni etti.