Mersin'in Silifke ilçesinde 2025 yılında meydana gelen orman yangınlarında zarar gören toplam 6 bin 115 hektarlık alanda yürütülen rehabilitasyon çalışmaları kapsamında dikilen fidanlar ve doğal gençleşme ile yeni ormanlar yeşermeye başladı.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Silifke Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk sahasında bulunan Kırtıl ve Çadırlı mevkilerinde geçen yıl çıkan orman yangınlarında toplam 6 bin 115 hektarlık alan zarar gördü.

Yangınların ardından başlatılan rehabilitasyon çalışmaları kapsamında sahalarda yeniden ağaçlandırma ve doğal gençleştirme faaliyetleri yürütüldü. Çalışmalar sonucunda yeşeren genç fidanların, geleceğin güçlü ormanlarının ve 'Yeşil Vatan'ın en önemli teminatı olduğu vurgulandı.

Açıklamada, toprağın sabırla büyüttüğü her filizin geleceğe bırakılan bir emanet olduğuna dikkat çekilerek, 'Biz de o emaneti korumak için var gücümüzle çalışıyoruz' ifadelerine yer verildi.

Rehabilitasyon çalışmalarının planlanan program doğrultusunda sürdürüleceği bildirildi.