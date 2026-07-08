Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Türkiye Belediyeler Birliğinin değerlendirmesinde elde edilen başarının kurumsal planlama ve veri temelli yönetim anlayışının bir sonucu olduğunu belirterek, 'Büyükşehir Belediyesi, il ve ilçe belediyelerinin birlikte değerlendirildiği bir alanda Türkiye 6'ncısı olmak, Tarsus'un kurumsal kapasitesinin önemli bir göstergesidir' dedi.

Tarsus Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından yürütülen kapsamlı değerlendirmede büyük bir başarıya imza attı. Büyükşehir Belediyesi, il ve ilçe belediyelerinin birlikte değerlendirildiği ulusal ölçekteki çalışmada Tarsus Belediyesi, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına uyum alanında Türkiye 6'ncısı oldu. Değerlendirme kapsamında ülke genelindeki belediyelerin Stratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet Raporları incelenerek, bu belgelerin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarıyla uyumu değerlendirildi. Toplam 900 belediyenin ön değerlendirmeye alındığı çalışmada 290 belediye ilk aşamayı geçti.

Tarsus Belediyesi, stratejik planlama yetkinliği, veri üretim süreçleri, gösterge setleri ve kurumsal raporlama kapasitesiyle öne çıkarak, büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri ve ilçe belediyelerinin birlikte değerlendirildiği kategoride 6'ncı oldu. Bu başarı Tarsus Belediyesinin güçlü bir kurumsal kapasite ortaya koyduğunu gösterdi.

Tarsus Belediyesinin bu başarısında, Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından titizlikle hazırlanan ve düzenli olarak takip edilen stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporları belirleyici oldu. Hizmetlerin somut göstergelere dayandırılması, üretilen verilerin ölçülebilir hedeflerle ilişkilendirilmesi ve raporlama süreçlerinin uluslararası ölçütlerle uyumlu yürütülmesi, Tarsus'u değerlendirmede öne çıkaran temel unsurlar arasında yer aldı.

Değerlendirme sonucunu Tarsus adına gurur verici bir başarı olarak nitelendiren Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, kurumsal planlama ve veri temelli yönetim anlayışına dikkat çekti. Boltaç, 'Tarsus Belediyesi olarak yaptığımız her işi ölçülebilir hedeflere, sağlam verilere ve sürdürülebilir bir yönetim anlayışına dayandırıyoruz. Büyükşehir Belediyesi, il ve ilçe belediyelerinin birlikte değerlendirildiği bir alanda Türkiye 6'ncısı olmak, Tarsus'un kendi imkanlarıyla ne kadar güçlü bir kurumsal kapasite ortaya koyduğunun önemli bir göstergesidir. Bu başarı, yalnızca bugünün hizmetlerini değil, geleceğin Tarsus'unu da planlayan bir belediyecilik anlayışının sonucudur. Başta Strateji Geliştirme Müdürlüğümüz olmak üzere emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum' dedi.

Tarsus Belediyesi, veri temelli yönetim anlayışını, kurumsal raporlama kapasitesini ve sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu çalışmalarını güçlendirerek yoluna devam ediyor.