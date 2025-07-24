Tarsus Belediyesi, Kahraman Gülek Mahallesi’nde gerçekleştirdiği yol bakım ve iyileştirme çalışmalarıyla hem üreticilerin tarım arazilerine erişimini kolaylaştırdı hem de mahalle içi ulaşımı daha konforlu hale getirdi.

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kahraman Gülek Mahallesi’nde ulaşımı kolaylaştırmak ve vatandaşların yaşamını konforlu hale getirmek için yoğun bir mesai harcadı. Özellikle tarımsal faaliyetlerin yoğun olarak sürdürüldüğü bölgelerde, arazi yollarında reglaj, tesviye ve stabilize çalışmaları titizlikle yürütüldü. Doğal etkenler ya da zamanla meydana gelen bozulmalar sonucu kullanılamaz hale gelen yollar, belediye ekiplerinin çalışmalarıyla yeniden düzenlenerek araç ve yaya trafiğine uygun hale getirildi. Böylece mahalle sakinleri, hem mahalle içi ulaşımda hem de çevre bağlantılarında daha güvenli bir ulaşım ağına kavuştu.

Tarımsal erişim noktaları da yenileniyor

Yapılan çalışmalar yalnızca mahalle içi yollarla sınırlı kalmadı. Tarım alanlarına giden ikmal yolları, ürün taşıma güzergahları, sulama sahalarına ulaşımı sağlayan yollar ve depo alanlarına bağlantılar da elden geçirilerek, üreticilerin sezon boyunca karşılaştığı ulaşım sorunlarına kalıcı çözümler sunuldu.

"Hizmet, her yolu açar"

Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, "Belediye olarak, kent merkezinden en uzak mahallelerimize kadar vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak, üreticimizin tarlasına, bahçesine rahatça ulaşmasını sağlamak için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Kahraman Gülek Mahallemizde gerçekleştirdiğimiz yol düzenleme ve iyileştirme çalışmalarıyla, hem üretim sahalarına erişimi kolaylaştırıyor hem de kırsal yaşamın kalitesini artırıyoruz. Ürünlerin pazara hızlı ve güvenli şekilde taşınabilmesi, modern ve sağlam yollarla mümkün. Bu anlayışla, kırsaldaki ikmal yollarını da yeniden düzenliyoruz. Tüm çabamız, Tarsus’un her köşesinde eşit ve kaliteli hizmet sunmaktır" dedi.