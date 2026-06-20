Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı yerleşkesi, asfalt üretiminden kalite kontrole ve saha yönetimine kadar tüm teknik birimleri tek çatı altında toplayarak hizmete başladı. 'Tek çatı, tek merkez, tam verimlilik' anlayışıyla oluşturulan yerleşke, hizmetlerin daha hızlı ve etkin yürütülmesini hedefliyor.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Çay Mahallesi'nde hayata geçirilen Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı yerleşkesini yerinde inceleyerek, yetkililerden detaylı bilgi aldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin hizmet birimlerine daha nitelikli çalışma alanları kazandırma ve kent genelinde sunulan hizmetlerin etkinliğini artırma hedefi doğrultusunda hayata geçirilen yerleşke, kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi açısından önemli bir yatırım olarak öne çıkarken, daha önce Makine İkmal sahasında faaliyet gösteren birim için modern ve bütünleşik bir merkez inşa edildi.

'Tek çatı, tek merkez, tam verimlilik' vizyonu

Yaklaşık 2 bin metrekarelik idari bina ile yaklaşık 2 bin 100 metrekarelik iş makinesi ve araç garajı alanından oluşan yerleşke, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığının operasyonel merkezi olarak hizmet verecek. Yol yapımına ilişkin planlama, koordinasyon ve saha yönetimi bu merkezden yürütülecek.

Yeni yerleşke ile birlikte asfalt şantiyesi ve Kalite Kontrol Şube Müdürlüğü laboratuvarının ve Asfalt Plent Tesisinin de aynı bölgede konumlandırılmasıyla tüm teknik birimler tek lokasyonda toplandı. Böylece asfalt üretimi, kalite kontrol ve saha uygulamaları arasında güçlü bir koordinasyon sağlanması hedeflendi.

Yerleşke, modern, güvenli ve bütünleşik yapısıyla dikkat çekerken, 'Tek çatı, tek merkez, tam verimlilik' vizyonu doğrultusunda kurumun operasyonel hafızasını yeniden yapılandırıyor. Vatandaşların, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı tüm müdürlüklerine tek noktadan erişim sağlamasını amaçlayan yerleşke, bir hizmet üssü olarak tasarlandı. Deprem yönetmeliklerine uygun olarak inşa edilen binada, iş sağlığı ve güvenliği standartları da ön planda tutuldu. Personel için daha konforlu, teknolojik altyapısı güçlü ve verimli bir çalışma ortamı oluşturuldu.

Araç filosu ve ağır iş makineleri için inşa edilen iş makinesi ve araç garajı sayesinde ekipmanlar dış etkenlere karşı korunurken, bakım ve onarım süreçleri de daha hızlı ve sistemli bir şekilde yürütülebilecek. Ayrıca asfalt şantiyesi ve laboratuvarın aynı noktada bulunması, kalite kontrol süreçlerinin anlık yapılmasına imkan tanıyarak hizmet kalitesini artıracak. Yeni yerleşke ile birlikte Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığının saha faaliyetlerinin daha hızlı, etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi hedefleniyor.