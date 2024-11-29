

- Tarsus Belediyesi, çocukları tiyatro ile buluşturmaya devam ediyor



Fevzi Demircan

MERSİN (İHA) - Tarsus Belediyesi tarafından sahnelenen ‘Organik Keşifler’ adlı çocuk tiyatrosu, 5 bin çocuğa ulaştı. Çocuklar tiyatro ile hem eğlendi hem de öğrenmenin tadını çıkardı.

Tarsus Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen tiyatro gösterileri, hem kırsal hem de merkezdeki çocuklarla buluşarak büyük ilgi görüyor. ‘Organik Keşifler’ adlı tiyatro, miniklere hem eğlence hem de öğrenme fırsatı sunuyor. Tarsus Belediyesi, tiyatro etkinlikleriyle minik yüzleri güldürmeye devam ederken, çocuklara organik besinlerin önemi, doğa sevgisi ve dayanışmanın gücü gibi değerleri eğlenceli bir dille aktarıyor.

Dr. Turgut Erkutlu Bilim Eğitim Sanat Kültür Akademisi Yusuf Öz Sahnesi ve kırsal mahalleler de gerçekleştirilen gösterimde, daha önce tiyatro ile tanışmamış çocuklar, sahnedeki renkli ve eğlenceli performansla unutulmaz anlar yaşıyor. Tiyatro, çocukların hayal güçlerini geliştirmeleri ve sanatı tanımaları açısından önemli bir fırsat sunarken, Tarsus Belediyesi de miniklerin mutluluğunu paylaşmaya devam ediyor.

