Tarsus Belediyesi, çevre temizliği ve düzenini sağlamak amacıyla ilçe genelinde budama ve moloz atıklarını toplama hizmetini sürdürüyor. Ev, site ve bahçelerden çıkan budama ve moloz atıkları, ’Alo TİM 153’ hattına bildirilerek, belediye ekipleri tarafından toplanıyor.

Tarsus Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, çevreyi koruma ve temiz bir kent oluşturma hedefi doğrultusunda, atıklarının düzenli şekilde toplanması için çalışma gerçekleştiriyor. Organik içeriğe sahip bitki atıkları, uygun işlemlerden geçirilerek doğaya zarar vermeden bertaraf ediliyor.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, vatandaşların çevreye duyarlı olması gerektiğini belirterek, "Budama ve moloz atıkları çöp değildir. Ağaç dalları ve bahçe atıklarını gelişigüzel bırakmak yerine belediyemize bildirerek çevremizi koruyabiliriz" dedi.