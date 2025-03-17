Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan Aratos Matematik Evinde, ‘Dünya Pi Günü’ etkinliği düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinin eğitimde fırsat eşitliği oluşturmak ve öğrencilerin bilime olan ilgilerini arttırmaya yönelik çalışmaları kapsamında Türkiye’de ilk olarak Tarsus’ta açılan Aratos Matematik Evi’nde gerçekleştirilen ‘Dünya Pi Günü’ etkinliği öğrencilerin ilgisini çekti. İki kattan oluşan ve ortaokul öğrencilerinin faydalandığı ’Aratos Matematik Evi’nde matematiğe olan ön yargıları kırmak ve matematiğin mantığının daha iyi şekilde anlatılması hedefleniyor. Pi Günü etkinliğinde de öğrencilere origami, Pi sayısını anlatır farklı etkinlikler yapılıp, Pi sayısı logolu pasta kesildi.

"Matematiğin önemi hayatımızda çok büyük"

Aratos Matematik Evi Sorumlusu Sezen Tasasız, çocuklara matematiği eğlenceli şekilde gösterdiklerini belirterek, "Ocak ayından beri aktif olarak faaliyet gösterdiğimiz Matematik Evinin amacı, öğrencileri soyut olan matematikten uzaklaştırıp biraz daha somutlaştırmak, eğlenerek, oyunlarla ve atölye etkinliklerimizle matematiği daha somut hale getirmek, onlara sevdirmek, onların matematiğe karşı olan önyargılarını kırmak. Dünya Pi Gününe istinaden öğrenciler için etkinlikler hazırladık. Matematiğin önemi hayatımızda çok büyük. Aslında hayatın her alanında olan matematiği öğrencilere somutlaştırarak göstermeyi hedefledik. Onlarda burada etkinlikler içerisine katılarak, daha somut şeyler görerek ve etkinlik içinde onlarda aktif olduğu için matematiğe bakış açıları değişiyor. Önyargılarını kırmış bulunuyoruz" dedi.

"Burayı macera dolu, bilgi dolu buldum"

Etkinliğe katılım sağlayan 7. sınıf öğrencisi Doğukan Nazlı ise "Burayı macera ve bilgi dolu buldum. Arkadaşlarımla eğlendik, bilgi sahibi olduk. Gezdik, eğlendik, şimdi satranç oynuyoruz. Burada dinlediğimiz şeylerden, oynadığımız, öğrendiğimiz etkinliklerden bakış açımız biraz değişti matematiğe tabi. Yani bilgi sahibi olduk" ifadelerini kullandı.

"Güzel bir etkinlik, bizi matematikle buluşturdular"

Etkinliği çok beğendiğini kaydeden öğrencilerden Belinay Şen de "Güzel bir etkinlik, bizi matematikle buluşturdular. Burada çok eğlendik. Burası çok güzel, matematikte daha birçok şey öğrendim. Bilim insanlarını öğrendim. Dershanemiz için ve bize eğitim sağladığı için Vahap Başkanımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.