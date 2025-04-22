Tarsus’ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, kortej yürüyüşüyle başlayıp Cumhuriyet Meydanındaki renkli etkinliklerle kutlandı. Şenliklerde çocukların gösterileri büyük beğeni topladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Tarsus’un dört bir yanında coşkuyla kutlanıyor. Aznakay Parkından başlayıp Cumhuriyet Meydanına kadar süren kortej yürüyüşüyle başlayan kutlamalarda, Tarsus adeta bayram yerine döndü. Törenlere Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Anteplioğlu, kentin protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanında düzenlenen şenlikler, vatandaşların ilgi odağı oldu. Çocukların marşlar söylediği, çeşitli dans gösterileri ve performansların sergilendiği alanda izleyenlerden büyük alkış aldı.

"Çocuklarımızın bayramını kutlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz"

Başkan Ali Boltaç, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın bayramını kutlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Onlar için her yıl daha güzel organizasyonlar yapmaya devam edeceğiz. Çocuklar sizleri çok seviyorum" ifadelerini kullandı.