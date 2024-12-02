Batman’ın Kozluk ilçesinde tarlada çalışırken iki ayağını da çapa makinasına kaptıran genç ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Kozluk ilçesine bağlı Bölükkonak köyünde meydana geldi. Köyün dışındaki tarlada çapa makinasıyla çalışan İ.T. (20), bir anda iki ayağını da çapa makinasına kaptırdı. Ağır yaralanan gencin yakınları 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu bildirdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan genç ameliyata alındı. Gencin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.