Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi bünyesindeki lisans programlarına bir yenisini ekleyerek "Hassas Tarım ve Tarımsal Robotlar" bölümünü açtı.

2025-2026 akademik yılında ilk öğrencilerini kabul edecek bölüm, tamamen İngilizce eğitim verecek, dijital tarım teknolojilerinde uzmanlaşmış bireyler yetiştirecek.

Tarımda dijital devrim için yeni bölüm

Yeni bölümde yapay zeka, veri analitiği, dron teknolojisi, tarımsal sensör sistemleri ve tarımsal robotlar gibi dijital tarım odaklı derslerle donatılmış kapsamlı bir eğitim programı sunulacak. Uygulamalı eğitimlerle desteklenen bu program, tarımda ’dijital devrim’ olarak nitelenen dönüşüm sürecine nitelikli mühendisler kazandırmayı amaçlıyor.

Dijital tarımda yeni dönem: Ölç, analiz et, uygula

Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Zeynep Ünal, bölümün kuruluş sürecini ve hedeflerini şu sözlerle anlattı; "Hassas tarım bir yönetim konsepti. Özünde, cihazlarla ölçümler yaparak doğru yerde, doğru uygulamaları yapmayı taşıyor. Gelişen teknolojilerle beraber hassas tarım konsepti, akıllı tarım konseptine dönüştü. Birtakım dijital teknolojiler kullanarak daha etkili, daha hızlı, daha verimli bir şekilde üretim sürecini yönetmeyi sağlıyoruz. Örneğin, daha önce hassas tarımda bir tarlaya doğru zamanda gübre vermeye çalışırdık. Akıllı tarımda ise verileri toplayarak, analiz ederek hangi zamanda daha verimli olabilir, hangi tarla için daha uygun olur gibi ölçümlerle karar veriyoruz. Dijital tarımda yapay zeka, uzaktan algılama gibi teknolojilerle daha akıllı ve otonom sistemler geliştiriyoruz. Bu sistemler, kendi kendini yönetebilen yapılar haline geliyor" dedi.

Tarımsal üretimde insan gücünü destekleyen teknoloji

Yeni sistemle beraber insan faktörünün ortadan kaldırılmadığını, insanı desteklemenin hedeflendiğini ifade eden Ünal, "Artık emek, teknolojiden daha pahalı hale geldi. Bu nedenle bu teknolojilerle daha uygun fiyatlı gıda üretimi mümkün oluyor. İnsan hataları ya da bilinçsiz kullanımlar bu sistemlerle azalıyor. Ölçüm yapılarak daha az girdiyle yüksek verim elde edilebiliyor. Aynı zamanda çevreye verilen zarar da azalıyor çünkü daha az ilaç ya da gübre kullanılıyor. Dijital dönüşümün önemli bir parçası olarak dijital tarım çalışmaları hız kazandı. Sahada yaptığımız çalışmalar, çiftçilerin bu teknolojilere ilgisinin yüksek olduğunu gösteriyor. Diğer ülkelerle kıyasladığımızda, Türkiye’de bu teknolojilere geçiş isteğinin daha fazla olduğunu görüyoruz. Ancak eğitim konusunda eksiklerimiz var. Bu nedenle yeni bölümler açma hedefiyle ilerliyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Niğde’yi dijital tarımda bir merkez haline getirmek istiyoruz"

Yeni açılan Hassas Tarım ve Tarımsal Robotlar lisans programı ile uzmanlar yetiştirmeyi ve bu uzmanlar sayesinde çiftçileri daha bilinçli hale getirerek sürece daha kolay adapte etmeyi amaçladıklarını belirten Ünal, aynı zamanda bu alanda iki yıllık ön lisans programları açma çalışmalarının da devam ettiği belirtti.