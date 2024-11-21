Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılığı geliştirecek projelerle çiftçilere desteklerini sürdürüyor. Balıkesir’de çiftçinin omuzlarındaki yükü hafifletecek “Balıkesir modelini” hayata geçireceklerini söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, “Bu, bir tarımsal kalkınma modelidir. Balıkesir tarımsal kalkınma modeli, iddia ediyoruz Türkiye’nin en önemli modellerinden bir tanesi olacak. Ve bu şekilde çiftçimiz, köylümüz kazanacak. Köyünde çiftçilik yapan tarlasını terk etmeyecek” dedi.

Kültürel, doğal zenginlikleri ve tarımsal, hayvansal üretimi ile ülkenin en önemli kentlerinden olan Balıkesir’de çiftçilere yönelik “Balıkesir modeli” hayata geçiyor. Üreticilerin ihtiyaç duyduğu ekipman desteğinin yanı sıra tohum dağıtımı ile sürdürülebilir tarımı güçlendiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, alım garantili projelerle de ürünlerin katma değerini artırıyor. Yerel çeşitliliği korumak ve ata tohumlarını yaygınlaştırmak için “Üreten Çiftçiye Destek Programı” kapsamında ilçelerde faaliyet gösteren toplam 9 ziraat odası, kooperatif ve derneğe tohum temizleme makinesi dağıtıldı. Balıkesir Hayvan Pazarı’nda düzenlenen makinelerin dağıtım törenine Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, üreticiler ve davetliler katıldı. Saatte 2 ton tohum işleme gücüne sahip makineleri çiftçilere dağıtan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, memleketin kalkınmasının topraktan geçtiğini belirterek, tarımın ve hayvancılığın şehri Balıkesir’de hem üretenin hem de tüketenin kazanacağı “Balıkesir modelini” hayata geçireceklerini söyledi.

"Köylü toprağını terk etmeyecek"

Balıkesir’in tarımsal potansiyelinin çok büyük olduğunu ve bu potansiyeli ileriye taşımak için gece gündüz çalıştıklarını belirten Başkan Akın, “Balıkesir modeli adı altında bir çalışma başlattık. Bu bir tarımsal kalkınma modelidir. Balıkesir tarımsal kalkınma modeli, iddia ediyoruz Türkiye’nin en önemli modellerinden bir tanesi olacaktır. Ve bu şekilde çiftçimiz, köylümüz kazanacak. Köyünde çiftçilik yapan tarlasını terk etmeyecek. Amacımız üreten vatandaşlarımın gönül rahatlığıyla hak ettiğini aldığını hissetmesi” diye konuştu.

Türkiye’nin birçok ilinde olduğu gibi Balıkesir’de de köyde yaşayan vatandaşların topraklarını terk ettiğini ifade eden Akın, “Biz, tarımın ve hayvancılığın cenneti olan Balıkesir’de toprağa küsen, zarar eden çiftçimizi kalkındırıp, ona her türlü desteği vermemiz gerektiğini söyledik. Bu geniş coğrafyanın çok önemli imkanları ve büyük potansiyeli var. Bu potansiyeli hep birlikte açığa çıkartalım istedik. Balıkesir’imizin etiyle, sütüyle büyük bir marka değeri var. Ama bizim hayvancılıkta üretimimize baktığımız zaman onlara bir artısı olmuyor. Sadece etimiz, sütümüz değil, zeytinimiz, balımız da var. Bunlar sadece Türkiye’de de değil dünya üzerinde de kendini kanıtlamış. Zengin topraklarımız var ancak maalesef zengin toprakların fakirleşen çiftçileri var. Buna izin vermeyeceğiz“ diye konuştu.

Tarımsal alanda ortaya çıkan acı gerçeği tersine çevirmek için büyük bir çalışma içerisinde olduklarını ifade eden Akın, “Üreticimizin alın terini sokakta, tarlada bırakmamak için çalışıyoruz. Göreve geldiğimizden itibaren öncelik verdiğimiz konulardan bir tanesi tarımsal kalkınma. Türkiye’nin her yerine bakıldığı zaman planlanmayan bir tarım politikası var. Planlanmadığı zaman domatesler tarlada kalır, ürünlerimiz hak ettiği fiyatını bulamaz. Ama planlaması gerekenler, bunu yapmadığı için yine biz Türkiye’de Balıkesir örneğiyle ortaya çıkarak Planlama Ajansımızı tarımsal kalkınma modeliyle birleştirdik. Onun için planlıyoruz. Planladığımız her ürüne de satın alma garantisi veriyoruz” şeklinde konuştu.

Gömeç’te 60’TL’ye alıcı bulamayan bamyaları 90’TL’ye üreticiden satın alıp katma değerini arttırarak 41 dolara ABD’ye sattıklarını söyleyen Akın, “Susamı da aldık. Onu da katma değeri yüksek hale getirip hem yurt dışına hem de diğer pazarlara satacağız. Bu destekler artacak” dedi.

Kooperatif ağı büyüyecek

Balıkesir’de büyük bir kooperatif ağı kurmak için çalışma içerisinde olduklarını söyleyen Akın, "Türkiye genelinde Balıkesir kalkınma modeli adı altında kooperatifçiliği de arttırmak için tüm sektör temsilcileriyle birlikte çalışacağız. Kooperatiflerimizin ürettiği ürünleri de planlayarak, ürettikleri ürünleri satın alacağız. Ayrıca 6 noktada ürünleri satmak, pazarlamak için ’Balıkesir Molası’ tesislerimizi de yapmaya başlıyoruz. Dayanışmayla ilerliyoruz. Asla particilik yapmıyoruz. Çünkü ben söz verdim. Balıkesir, Kuvayi Milliye’nin baş şehri. Bu memleket milli birliğin, milli beraberliğin merkezi. Türkiye’nin en çok ihtiyacı olan milli birliğin, beraberliğin en güzel örneği Balıkesir’dir” diye konuştu.

“Bu topraklar için üreten üreticilerimizden asla vazgeçmeyeceğiz” diyen Akın, konuşmasına şöyle devam etti:

“Hep yanlarında olacağız. Desteklerimiz de artacak. Çünkü bizim bir mottomuz var, bizim bir anlayışımız var. O da şu; çiftçimiz üretecek, Balıkesir’imiz kazanacak. Üreticimiz kalkınacak ve hep birlikte geleceğimizi kurtaracağız diyorum.”