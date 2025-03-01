Ata tohumları, Şubat ayı itibari ile Tarım Kredi Kooperatif Marketleri’nde satılmaya başladı. Bu çerçevede Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Tarım Kredi Kooperatif Marketleri’ne gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Üsküdar’da Kısıklı Mahallesi’nde bulunan Tarım Kredi Kooperatif Marketleri’nde inceleme yapan Bakan Yumaklı, yetkililerden bilgi aldıktan sonra açıklamalarda bulundu.

"Mirasımız Yerel Tohum Projesi bas¸latıldı"

Türkiye’nin tohumculukta dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olduğunu belirten Yumaklı, " Tu¨rkiye tohumculukta du¨nyanın o¨nde gelen u¨lkelerinden birisi. Yu¨zu¨n u¨zerinde u¨lkeye Tu¨rkiye’de u¨retilen tohumları ihrac¸ ediyoruz. Bu u¨lkede kullanılan 100 birim tohumun 97’si bu u¨lkenin topraklarında u¨retiliyor. Elbette bizim kadim topraklarımızda kullanılan tohumlarla alakalı da c¸alıs¸ma yapılması so¨z konusu idi saygıdegˆer Emine Erdogˆan hanımefendinin himayelerinde ‘Mirasımız Yerel Tohum Projesi’ bas¸latıldı ve Anadolu’nun pek c¸ok farklı yo¨resinden bine yakın ata tohumu yerel tohum toplandı. Bakanlıgˆımız bunların tescili analizi ve digˆer hususların gerc¸ekles¸tirdi 37 ata tohumumuz halihazırda tescil edilmis¸ durumda." dedi.

"Bugu¨n itibari ile Tu¨rkiye’deki 300 Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerinde ata tohumlarımızı satıs¸a c¸ıkardık"

Ata tohumlarının vatandaşların hizmetine sunulduğunu söyleyen Bakan Yumaklı," Anadolu’nun kadim topraklarında tarımsal u¨retim ic¸in son derece o¨nemli tohumlarımızı, Tu¨rk c¸iftc¸isinin ve merak eden, bunu irili ufaklı yerlerde u¨retime kullanacak olan, u¨retime sevk edecek olan vatandas¸larımızın hizmetine sunmak istedik ve gec¸en birkac¸ ay o¨nce so¨z verdigˆimiz s¸ekilde Tarım Kredi Kooperatiflerinde ata tohumlarımızı yerel tohumlarımızı satıs¸a sunacagˆımızı so¨ylemis¸tik. Bu so¨zu¨mu¨z u¨zerine de bugu¨n itibari ile Tu¨rkiye’deki 300 Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerinde ata tohumlarımızı satıs¸a c¸ıkardı arkadas¸larımız. Hakikaten son derece o¨nemli o¨zellikle bu tohum konusunda hem Tu¨rkiye’mizde hem de du¨nyamızda hassasiyetin en u¨st du¨zeye c¸ıktıgˆı bir do¨nemde u¨lkemizin topraklarından nes¸et etmis¸ olan bu tohumları yine u¨retimin ic¸erisine dercetme konusu tarım kredi kooperatiflerimiz vasıtasıyla gerc¸ekles¸mis¸ olacak" şeklinde konuştu.