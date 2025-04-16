Türkiye’de Tarım-ÜFE Mart 2025 verileri, tarım ürünlerinde fiyat artışlarının devam ettiğini ve özellikle turunçgiller ile meyve grubunda rekor seviyelerde yükseliş yaşandığını ortaya koydu.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart 2025 Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım-ÜFE) verilerini açıkladı.

Tarım-ÜFE, bir önceki aya göre yüzde 6,91, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 12,81, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,54 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 40,17 artış gösterdi.

Sektörler incelendiğinde, tarım ve avcılık ürünlerinde yüzde 7,36, ormancılık ürünlerinde yüzde 2,36 artış yaşanırken, balıkçılık ve su ürünlerinde yüzde 2,27 azalış kaydedildi.

Ana gruplarda ise tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 9,61, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 11,30, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 3,07 artış gerçekleşti.

Yıllık bazda en yüksek fiyat artışı yüzde 171,38 ile turunçgillerde görülürken, aylık bazda yüzde 29,64 artışla diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler öne çıktı.