Ümraniye Belediyesi’nin katkılarıyla yapılan Necip Fazıl Kısakürek temalı "Tarihimizde İz Bırakanlar" programı Ümraniye Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’de gerçekleştirildi. Programda çeşitli konuşmacılar katılımcılara Üstad Necip Fazıl Kısakürek hakkında bilgiler verdi.

Ümraniye Belediyesi’nin katkılarıyla hazırlanan Necip Fazıl Kısakürek temalı Tarihimizde İz Bırakanlar etkinliği Ümraniye Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’de düzenlendi. Çeşitli konuşmacıların söz aldığı etkinlikte konuşmacılar katılımcılara Necip Fazıl Kısakürek, eserleri ve yaşamı hakkında bilgiler verdi.

Ali Erdal, Muzaffer Doğan, Vehbi Vakkasoğlu, İsmail Çaglar, Muzaffer Çeven, Ekrem Yılmaz, Kadir Bayrak, Mustafa Büyükgüner, Fatma Erva Başak ve Kadir Kaçmazer gibi isimlerin konuşmacı olarak yer aldığı programda katılımcılar huzurlu bir vakit geçirirken Necip Fazıl Kısakürek hakkında geniş bilgiler edindi.