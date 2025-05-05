Kent müzesi olarak kullanılmak üzere Ordu Üniversitesi ile imzalanan protokol gereğince 12 yıllığına Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne tahsis edilen Haznedaroğlu Konağı’nda restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Fatsa İlçesi Bolaman Mahallesi kentsel ve arkeolojik sit alanı sınırları içinde kalan konağın Bolaman Kalesi kalıntılarının üzerine 18. yüzyılda inşa edildiği düşünülüyor. Son dönem Türk konut mimarisinin bütün özelliklerini bünyesinde taşıyan tarihi konak, dikdörtgen bir plana sahip, zemin üzeri iki kattan oluşuyor. Çift cumbalı olan ve bir süre restoran olarak hizmet veren Haznedaroğlu Konağı, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından kent müzesine dönüştürülecek.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Güler öncülüğünde ildeki tarihi yapıları restore ederek geleceğe taşıyan, bu kapsamda geride kalan 6 yılda Altınordu ilçesinde bulunan Selimiye Konak, Ünye ilçesinde bulunan Yürürler Konağını restore eden, Çamaş Cevat Bey Konağında restorasyon çalışmalarına başlayan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Ordu Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) destekleriyle Haznedaroğlu Konağı’nda restorasyon çalışması gerçekleştiriyor.