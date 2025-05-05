Ordu’da yıllarca atıl durumda kalan ve çevre kirliliğiyle gündeme gelen Melet, adeta küllerinden yeniden doğarak, turizm alanlarından birine dönüştürüldü.

2019 yılında göreve gelmesinin ardından Melet için çalışmalara başlayan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, yıllarca çöplük ve kötü kokular ile anılan Melet’in atıl durumunu değiştirecek proje için adımlarını attı. Yapılan çalışmalarla birlikte çöpten ve kirlilikten arındırılan Melet, Ordu’nun en gözde yaşam ve turizm alanlarından biri haline geldi.

Çalışmalar kapsamında 3 etapta devam eden projede 1 ve 2. etapta çalışmalar tamamlanarak vatandaşların kullanımına açıldı. Çalışmalar ile yürüyüş yollarından çocuk oyun alanlarına, fitness alanlarından çok amaçlı spor sahalarına kadar pek çok düzenleme ile atıl alan eski günlerini geride bıraktı. Proje henüz bitmemişken Melet en çok tercih edilen sosyal donatı alanlarının başında yer aldı. Her gün onlarca vatandaşın ziyaret ettiği Melet vatandaşların beğenisini kazandı.

Çalışmalar 3. etapta devam ediyor

2 etap çalışmalarının ardından Melet Irmağı’nın Durugöl Mahallesi’nde yer alan kısmında, Karadeniz Sahil Yolu ile Karadeniz kıyısı arasında kalan 50 dönümü aşkın bir alanda da 3. etap için yoğun bir çalışma yürütülüyor. Proje kapsamında yürüyüş yolu, kafeterya, çocuk oyun alanları, fitness alanı, çok amaçlı spor sahaları, otopark, kuru havuz, toplanma ve etkinlik alanları, peyzaj düzenlemeleri, mescit ve şadırvanın bulunacağı 3. Etap modern kent mobilyaları ve aydınlatma sistemi ile zenginleştirilecek.

Şehrin sosyal yaşamına yeni bir soluk olan Melet artık bir çöplük değil, doğayla iç içe ve vatandaşların vakit geçirdiği bir turizm alanı haline geldi.